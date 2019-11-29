Barcelona'da ÅŸok! Dembele 2.5 ay yok...

Ä°spanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, FransÄ±z futbolcusu Ousmane Dembele'nin 10 hafta sahalardan uzak kalmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Barcelona KulÃ¼bÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, saÄŸlÄ±k kontrolden geÃ§en Dembele'nin saÄŸ bacak arka Ã¼st kasÄ±nda yÄ±rtÄ±k tespit edildiÄŸi belirtildi.Â

UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde hafta iÃ§inde oynanan Barcelona-Borussia Dortmund maÃ§Ä±nÄ±n 25. dakikasÄ±nda sakatlanarak oyundan alÄ±nan 22 yaÅŸÄ±ndaki FransÄ±z forvet oyuncusunun iyileÅŸme sÃ¼resi 10 hafta olarak bildirildi.Â

Sezonun ilk maÃ§Ä±nda sakatlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 1,5 ay oynayamayan Dembele, son 4 ayda 3 kez sakatlÄ±k sorunu yaÅŸadÄ±.Â

Barcelona, 2017 aÄŸustos ayÄ±nda Borussia Dortmund'dan transfer ettiÄŸi Dembele iÃ§in 105 milyon avro Ã¶demiÅŸti. SÃ¶zleÅŸme gereÄŸi, FransÄ±z futbolcunun baÅŸarÄ±sÄ±na baÄŸlÄ± olarak Barcelona'nÄ±n Alman kulÃ¼bÃ¼ne 40 milyon avro daha Ã¶deme opsiyonu bulunuyor.

Barcelona'da bu sezon ligde 5, Åžampiyonlar Ligi'nde 3 maÃ§a Ã§Ä±kan Dembele, 1 gol attÄ±.

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