Barcelona'da ÅŸok yenilgi! Messi...

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasÄ±nda Barcelona, konuk olduÄŸu Granada'ya 2-0 yenildi.Â

Nuevo Los Carmene StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmaya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan Granada, 2. dakikada Ramon Azeez'in golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti ve ilk yarÄ± bu skorla sona erdi.Â

Ä°kinci yarÄ±da da ataklarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ev sahibi ekip, 66. dakikada Alvaro Vadillo'nun aÄŸlarÄ± sarsmasÄ±yla farkÄ± ikiye Ã§Ä±kardÄ± ve mÃ¼cadele Granada'nÄ±n 2-0 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona erdi.Â

SakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle sezon baÅŸÄ±ndan bu yana ligde forma giyemeyen Barcelona'nÄ±n yÄ±ldÄ±z oyuncusu Lionel Messi, maÃ§ eksiÄŸi nedeniyle yedek kulÃ¼besinden baÅŸladÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadelenin 46. dakikasÄ±nda Carles Perez'in yerine oyuna dahil oldu.

Â Granada'nÄ±n sezon baÅŸÄ±nda FenerbahÃ§e'den renklerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ± ise ilk kez 18 kiÅŸilik kadroya dahil edilirken, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± yedek kulÃ¼besinden takip etti.Â

Bu sonuÃ§la Barcelona 7 puanda kalÄ±rken, Granada ise maÃ§ fazlasÄ± ve 10 puanla liderlik koltuÄŸuna oturdu.Â

Atletico Madrid berabere kaldÄ±

Ã–te yandan, ÅŸampiyonluk adaylarÄ±ndan Atletico Madrid, konuk ettiÄŸi Celta Vigo ile 0-0 berabere kaldÄ±. PuanÄ±nÄ± 10'a yÃ¼kselten ev sahibi takÄ±m, maÃ§ fazlasÄ±yla ligde 3. sÄ±rada yer aldÄ±.