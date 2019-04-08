Barcelona'dan Paul Pogba itirafı: İstedik ama alamadık

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba ile ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Katalan devinin patronu, 26 yaşındaki futbolcuyla dört yıl önce ilgilendiklerini ancak o dönemde transferi gerçekleştirebilecek maddi güçlerinin olmadığını söyledi.

ESPN'e konuşan Bartomeu, "2015 yazında Juventus yönetimine Pogba'yı satmak istemeleri hâlinde onunla ilgileneceğimizi söyledik. Daha sonrasında bize yapmamız gereken teklifi ilettiler ama bu, karşılayabileceğimiz bir meblağ değildi." ifadelerini kullandı.

2016 yazında Juventus'tan 105 milyon euro karşılığında şimdiki takımı Manchester United'ın yolunu tutan Pogba, bu transferle tüm zamanların bonservis rekorunu kırmış ancak daha sonrasında rekor, 222 milyon euro'yla Barcelona'dan Paris Saint Germain'e giden Neymar'ın eline geçmişti. (Fanatik)