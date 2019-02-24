Barcelona'dan Saul Niguez hamlesi

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En yakın rakibi ile arasında 10 puan fark olan İspanyol devi Barcelona sürpriz bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

Katalan ekibi Atletico Madrid'in İspanyol oyuncusu Saul Niguez'e 110 milyon euroluk bir teklif yapmak için hareket geçti.

İspanyol gazetesi Marca'nın iddiasına göre Barça takımdan ayrılması beklenen Rakitic'in yerine Saul ile doldurmayı planlıyor.

Atletico Madrid ile 2026'ya dek sözleşmesi bulunan Saul, bu sezon 31 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.