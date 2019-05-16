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16.05.2019 - 17:51 |

Barcelona'dan sürpriz karar! Valverde...

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool’a 4-0 kaybederek elenen Barcelona’da Ernesto Valverde gündemden düşüyor. Kovulması gündeme gelen tecrübeli çalıştırıcı için Başkan Bartomeu son devam edecekleri yönünde görüş bildirdi.

Barcelona'dan sürpriz karar! Valverde...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

La Liga’da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona’da teknik direktör Ernesto Valverde konusunda gelişmeler devam ediyor. İspanya basınında yer alan haberlerde Valverde ile yolların ayrılma durumunun olabileceği aktarıldı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool’a karşı 3-0’lık avantajın korunamaması nedeniyle Valverde konusunda şüpheler olduğu kaydedildi. Ancak Başkan Bartomeu yaptığı açıklamada farklı bir ifade kullandı.

Bartomeu, Valverde ile devam edeceklerini kaydedip, “Barcelona, Valverde ile yola devam etmekten, çalışmaktan dolayı mutlu. Zaten şu anda bir kontratı var. Zaten kendisi de burada olacağını belirtmişti” dedi.

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