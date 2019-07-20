Barcelonalı Pique'den Trabzonspor paylaşımı

Bordo Mavililerin özel hazırladığı ve çok beğeni toplayan yeni forma tanıtım videosunun etkileri dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Barcelona'nın yıldız savunmacısı Gerard Pique her kesimden alkış alan gri forma tanıtım videosunu resmi twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Twitter hesabını yaklaşık 20 milyon kişinin takip ettiği Pique yaptığı paylaşımla birlikte alkış emojisi de kullandı, tweet yarım saatten kısa süre içerisinde binlerce takipçi tarafından beğenildi.

ANDRE CASTRO'DAN PIQUE'YE: BARCELONA ONU İZLEMELİ

Göztepe forması giyen Andre Castro ise Pique'nin bu paylaşımının altına, "Türkiye'de futbol seviliyor. Ve tanıtımdaki futbolcu Abdülkadir, Türkiye'nin Messi'si. Barcelona onu izlemeli" yorumunu düştü.

TRABZONSPOR'DAN PIQUE'YE FORMA SÖZÜ

Trabzonspor, yeni formasının tanıtım filmini paylaşan Barcelona’nın yıldız oyuncusu Pique’ye forma gönderecek.



Trabzonspor’un yeni sezon için tasarlanan ‘keşan’ motifli gri formasının tanıtım filmini Barcelona’nın yıldızı, İspanya Milli Takım oyuncusu Gerard Pique twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.





Trabzonspor Kulübü, resmi twitter hesabından teşekkür ettiği Pique’ye, “Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-Mavi Trabzonspor’dan, Bordo-Mavi Barcelona’ya sevgilerle” notuyla forma gönderme sözü verdi.