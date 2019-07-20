Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTrabzonsporBarcelonalı Pique'den Trabzonspor paylaşımı
20.07.2019 - 16:40

Barcelonalı Pique'den Trabzonspor paylaşımı

Barcelona'nın dünyaca ünlü İspanyol savunmacısı Gerard Pique, Trabzonspor'un sezon formasını tanıttığı videoyu paylaştı.

Bordo Mavililerin özel hazırladığı ve çok beğeni toplayan yeni forma tanıtım videosunun etkileri dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Barcelona'nın yıldız savunmacısı Gerard Pique her kesimden alkış alan gri forma tanıtım videosunu resmi twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Twitter hesabını yaklaşık 20 milyon kişinin takip ettiği Pique yaptığı paylaşımla birlikte alkış emojisi de kullandı, tweet yarım saatten kısa süre içerisinde binlerce takipçi tarafından beğenildi.

Barcelonalı Piqueden Trabzonspor paylaşımı

ANDRE CASTRO'DAN PIQUE'YE: BARCELONA ONU İZLEMELİ

Göztepe forması giyen Andre Castro ise Pique'nin bu paylaşımının altına, "Türkiye'de futbol seviliyor. Ve tanıtımdaki futbolcu Abdülkadir, Türkiye'nin Messi'si. Barcelona onu izlemeli" yorumunu düştü.

TRABZONSPOR'DAN PIQUE'YE FORMA SÖZÜ

Trabzonspor, yeni formasının tanıtım filmini paylaşan Barcelona’nın yıldız oyuncusu Pique’ye forma gönderecek. 


Trabzonspor’un yeni sezon için tasarlanan ‘keşan’ motifli gri formasının tanıtım filmini Barcelona’nın yıldızı, İspanya Milli Takım oyuncusu Gerard Pique twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. 

Barcelonalı Piqueden Trabzonspor paylaşımı


Trabzonspor Kulübü, resmi twitter hesabından teşekkür ettiği Pique’ye, “Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-Mavi Trabzonspor’dan, Bordo-Mavi Barcelona’ya sevgilerle” notuyla forma gönderme sözü verdi. 

Benjamin Mendy durmak bilmedi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir'e ayakkabı desteği

Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir'e ayakkabı desteği

Göztepe-Eskişehirspor: 1-1

Göztepe-Eskişehirspor: 1-1

Orkun Kökçü, Türkiye'yi seçti

Orkun Kökçü, Türkiye'yi seçti

Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Sıradaki Haber