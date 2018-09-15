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15.09.2018 - 20:57 | | AA

Barcelona'ya üç dakika yetti

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 yendi. Ev sahibi ekip, 12. dakikada Aritz Elustondo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Barcelona'ya üç dakika yetti

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 yendi. Ev sahibi ekip, 12. dakikada Aritz Elustondo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

63. dakikada Uruguaylı yıldızı Luis Suarez ile skora dengeyi getiren Barcelona, 66. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Son şampiyon Barcelona, bu sezona dört maçını da kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.

Günün diğer maçında Atletico Madrid sahasında Eibar ile 1-1 berabere kaldı.

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