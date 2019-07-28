Barış Alıcı Çaykur Rizespor'a kiralandı

Trt Spor'un haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı kiralık olarak transfer etti.

Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Karadeniz ekibi bu transfer için sarı lacivertli takımla görüşme halinde olduklarını açıklamıştı.

Fenerbahçe transfer döneminde Rizespor'dan Vedat Muriç'i 3.5 milyon euroya kadrosuna katmış, karşılığında da Tarık Çetin, Burak Albayrak, Oğuz Kağan ve Mahsun Çapkan'ı vermişti.