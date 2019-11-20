Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerÇaykur Rizespor HaberleriBarış Alıcı kayboldu!
20.11.2019 - 08:06 | | FANATİK

Barış Alıcı kayboldu!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Barış’ı Altınordu’dan büyük umutlarla almıştı. Genç kanat oyuncusu, yeni takımına güzel bir başlangıç yapsa da devamını getiremedi.

Barış Alıcı kayboldu!

Geçen sezonun ikinci yarısında Yeni Malatya’ya kiralanan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise Rizespor’un yolunu tuttu.

Ancak Barış burada da bekleneni veremedi. Genç futbolcu, ligde 5 maçta sadece 104 dakika süre aldı ve hiç skor katkısı yapamadı. Barış Alıcı, kupada bölgesel amatör takımı Çankırı karşısında 2 gol, 1 asistle oynadı.

Indi Cowie şov yapıyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vazgeçilmez adamlar!

Vazgeçilmez adamlar!

Avcı'dan sola yeni formül

Avcı'dan sola yeni formül

Aslan’ın hedefi Nazım

Aslan’ın hedefi Nazım

Josef de Souza: Fenerbahçe'yi dönmeyi çok istiyorum

Josef de Souza: Fenerbahçe'yi dönmeyi çok istiyorum

Sıradaki Haber