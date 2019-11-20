Barış Alıcı kayboldu!

Geçen sezonun ikinci yarısında Yeni Malatya’ya kiralanan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise Rizespor’un yolunu tuttu.

Ancak Barış burada da bekleneni veremedi. Genç futbolcu, ligde 5 maçta sadece 104 dakika süre aldı ve hiç skor katkısı yapamadı. Barış Alıcı, kupada bölgesel amatör takımı Çankırı karşısında 2 gol, 1 asistle oynadı.