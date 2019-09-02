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02.09.2019 - 18:30| DHA

Barış Yardımcı, Demir Grup Sivasspor ile imzaladı

Demir Grup Sivasspor, milli futbolcu Barış Yardımcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Barış Yardımcı, Demir Grup Sivasspor ile imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, TFF Birinci Lig'de mücadele eden Bursapor'dan defans oyuncusu Barış Yardımcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Demir Grup Sivasspor transferin son gününde Bursaspor'dan 27 yaşındaki defans oyuncusu Barış Yardımcı'yı kadrosuna kattı. Futbola Fenerbaçe'de başlayan Barış Yardımcı sırasıyla Kasımpaşa, Hatayspor, Menemen Belediyespor ve Gaziantepspor formaları giydi. Son olarak Bursaspor'da forma giyen savunma oyuncusu geçen yıl yeşil beyazlı forma ile Süper Lig'de 26 maçta forma giydi. Süper Lig'de bugüne kadar 145 maçta forma giyen Yardımcı 1 gol atıp, 10 asist kaydetti. Barış Yardımcı 2 kez de A Milli Takım forması giydi.

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