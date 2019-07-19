Bartali rüzgârı

Avusturya’nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampa giren Galatasaray çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.



İtalyan kondisyoner Alberto Bartali sabah oyunculara tam 45 dakika kuvvet artırıcı çalışmalar yaptırdı. Bartali’nin gür sesi ile yaptığı uyarılar ve konuşmaları sahayı inletti. İtalyan çalıştırıcı idmanın son bölümünde temposu düşen oyunculara, “Siz şampiyon takımsınız. Şampiyon gibi koşun!” diye bağırdı. Sarı-kırmızılı futbolcuların, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın basına kapatılan ikinci bölümünde taktik ağırlıklı çift kale maç oynadığı aktarıldı. Galatasaray akşam yaptığı idmanla günü noktaladı.