Bartomeu: Coutinho, 400 milyon euro...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Liverpool'dan ayrılarak Barcelona'nın yolunu tutan Philippe Coutinho, Katalan kulübünün tarihindeki en pahalı transferi olarak kayıtlara geçmişti. 10 numara mevkiinde forma giyen Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda ise takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

İspanya'da yayın yapan TVE'ye konuşan Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı. 26 yaşındaki futbolcunun hiçbir yere gitmeyeceğini söyleyen Bartomeu, "Coutinho'nun sözleşmesi devam ediyor. Kendisi ancak 400 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda takımdan ayrılabilir." şeklinde konuştu.

56 yaşındaki futbol adamı, Neymar'la hiçbir şekilde ilgilenmediklerini söylerken "Onun bize gelmesi mümkün değil. Bizim Dembele ve Coutinho'yla sürdürmekte olduğumuz başka bir projemiz var. Dembele, Neymar'dan çok daha iyi bir oyuncu." ifadelerini kullandı. (Fanatik)