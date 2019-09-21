MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTenisBaşak Romanya'da çiftlerde şampiyon
21.09.2019 - 20:50 | | DHA

Başak Romanya'da çiftlerde şampiyon

Trofeul Ilie Nastase turnuvasında Milli tenişçi Başak Eraydın çiftlerde şampiyon oldu.

Başak Romanya'da çiftlerde şampiyon

Milli tenişçi Başak Eraydın, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Romanya'da düzenlenen turnuvada Rumen partneri Andreea Mitu ile birlikte çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Romanya'nın Arad kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü Trofeul Ilie Nastase turnuvasında 4 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Başak-Andreea ikilisi finalde ev sahibi ülkeden Oana Gavrila-Andreea Amalia Rosca çiftiyle karşılaştı. Toprak kortta düzenlenen organizasyonda Başak-Andreea tandemi 38 dakika sonunda rakiplerini 6-0, 6-1'lik setlerle rahat geçerek, rakiplerine yalnızca 12 puan şansı tanıdıkları karşılaşma sonucunda şampiyonluğa ulaştı.

Profesyonel kariyerinin 16'ncı çiftler zaferine ulaşan Eraydın, bu galibiyetle 25K seviyesindeki 3'üncü şampiyonluğunu kucakladı.

Callum Chambers ve Matthew Macey'den Ragbi Dünya Kupası kapışması!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de çifte sakatlık şoku!

Fenerbahçe'de çifte sakatlık şoku!

Hikmet Karaman: "Ligin dibindeki takım olduk"

Hikmet Karaman: "Ligin dibindeki takım olduk"

Bayern Münih, Köln'ü rahat geçti

Bayern Münih, Köln'ü rahat geçti

Eskişehirspor'da olağanüstü kongre kararı

Eskişehirspor'da olağanüstü kongre kararı

Sıradaki Haber