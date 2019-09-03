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03.09.2019 - 15:52| İSTANBUL (AA)

Başakşehir, Alim Can Menteşe'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Göztepe forması giyen genç futbolcu Alim Can Menteşe'yi kadrosuna katttı.

Başakşehir, Alim Can Menteşe'yi transfer etti

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geleceğe yatırım yapılmaya devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Göztepe forması giyen 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Alim Can Menteşe altyapımıza transfer edildi. Genç futbolcumuza ailemize hoş geldiniz diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

18 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Göztepe 21 Yaş Altı Takımı'nda 27 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

 

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