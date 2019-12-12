Başakşehir, Almanya'da tur peşinde!

Başakşehir’e galibiyet lazım

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turuna kalmak için Borussia Mönchengladbach ile final niteliğinde bir maç oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, Alman rakibini mağlup etmesi halinde 10 puana ulaşarak gruptan çıkacak. Temsilcimiz beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatmak zorunda kalacak.

Guldbrandsen ve Skrtel götürülmedi

Medipol Başakşehir, Mönchengladbach maçının son hazırlığını dün akşam Borussia Park’ta yaptı.

Turuncu-lacivertli futbolcular, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda ısınma koşusu ve pas programının ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Başakşehir kritik maça eksik bir kadroyla çıkacak. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Fredrik Guldbrandsen, Martin Skrtel, Arda Turan, Robinho ve Uğur Uçar maçta forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Gökhan İnler ve Kerim Frei da İstanbul’da bırakıldı.

Avrupa’da 26. randevu

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 26. maçını Mönchengladbach’la oynayacak. Turuncu-lacivertli takım geride kalan 25 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken, rakip ağları 24 kez havalandırdı, kalesinde ise 37 gol gördü.