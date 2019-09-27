Başakşehir - Çaykur Rizespor: 5-0

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Başakşehir, Çaykur Rizespor'u evinde konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 5-0 kazandı

Başakşehir'in gollerini 19. ve 73. dakikalarda Aleksic, 33. dakikada Gulbrandsen 87. dakikada Crivelli ve 90+1. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 8 yaptı ve maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor ise 8 puanla 6. sırada yer aldı.

İlk kez gol yemedi

Başakşehir, ayrıca geride kalan 5 haftanın ardından ilk defa bir müsabakayı kalesinde gol görmeden tamamladı. Rizespor maçına kadar ağlarında 8 gole engel olamayan turuncu-lacivertli takım, rakip fileleri ise 5 defa havalandırmıştı.

Buruk’un takımı, Yeni Malatyaspor’dan 3, Fenerbahçe’den 2, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş’tan da 1’er gol yemişti.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Boldrin, Samudio, Scepovic.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Caiçara'nın ara pasıyla savunma arkasına koşan Visca, sağdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden içeriye sert çevirdiği top, savunmada Melnjak'ın ters müdahalesiyle yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

16. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Visca'nın sol ayağıyla bekletmeden şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağdan şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılan Caiçara, sağdan savunma arkasına koşu yapan Visca'yı gördü. Sağdan topla ceza alanına giren Visca, meşin yuvarlağı yerden penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Aleksic'e çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

26. dakikada sağdan Moroziuk'un etkili ortasında ön direkte Samudio'nun kafa vuruşunda, top dışarı gitti.

33. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Visca'nın yerden sert ortasında kaleci Gökhan Akkan topun kontrolünü sağlayamadı. Aleksic, yükselen topu kafayla Guldbrandsen'in önüne çıkardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0

Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir soyunma odasına 2-0 üstün girdi.