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27.09.2019 - 20:23 |

Başakşehir - Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşmasında Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Başakşehir - Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Başakşehir, Çaykur Rizespor'u evinde konuk ediyor.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 20.30 başladı.

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR: 2-0

*İlk yarı sona erdi

GOL: 19' Aleksic 33' Gulbrandsen (Başkşehir)

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Boldrin, Samudio, Scepovic.

Sezona istediği gibi giremeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 5 haftada ikişer mağlubiyet ve beraberlik ile 1 galibiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, ligin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 5 puanla 12'nci sırada giriyor. Konuk Çaykur Rizespor ise 8 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Başakşehir ve Çaykur Rizespor arasında oynanan 10 Süper Lig maçında, Başakşehir rakibine 6-2'lik üstünlük sağladı.

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