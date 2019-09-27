Başakşehir - Çaykur Rizespor (CANLI)
Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşmasında Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Başakşehir, Çaykur Rizespor'u evinde konuk ediyor.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 20.30 başladı.
BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR: 2-0
*İlk yarı sona erdi
GOL: 19' Aleksic 33' Gulbrandsen (Başkşehir)
İLK 11'LER
Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Boldrin, Samudio, Scepovic.
Sezona istediği gibi giremeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 5 haftada ikişer mağlubiyet ve beraberlik ile 1 galibiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, ligin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 5 puanla 12'nci sırada giriyor. Konuk Çaykur Rizespor ise 8 puanla 6. basamakta bulunuyor.
Başakşehir ve Çaykur Rizespor arasında oynanan 10 Süper Lig maçında, Başakşehir rakibine 6-2'lik üstünlük sağladı.