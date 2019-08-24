Başakşehir - Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.45'te başladı.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE: 0-0

*İlk yarı oynanıyor

Direkten döndü

16. dakikada Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Vedat Muriqi'nin vuruşu direkten döndü

İLK 11'LER

Başakeşhir: Mert, Caiçara, Miguel Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Visca, Elia, Arda Turan, Mossoro, Crivelli

Fenerbahçe: Altay; Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar; Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu; Deniz Türüç, Kruse, Garry Rodrigues; Vedat Muriqi.

MAÇTAN NOTLAR

Sağ beke Ozan ortaya Tolga

Fenerbahçe'de savunma beklerinde yaşanan eksikliğe takım içinden çözüm bulundu. Teknik direktör Ersun Yanal, Isla'nın sakatlığında sağ bekte Ozan Tufan'ı kullandı.

Murat Sağlam'ı riske etmek istemeyen Yanal, orta sahanın başarılı ismi Ozan'ı savunmanın sağında kullandı.Orta saha merkeze de Tolga Ciğerci geçti. Sol bekte de Nabil Dirar forma giymeye devam etti. Gazişehir karşısında geçen hafta kazanan ideal 11'e de korundu.

Deni Türüç ise Moses'ın sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'de ilk kez 11'de şans buldu.

Emine Bulut unutulmadı

Fenerbahçe, iki gün önce kocası tarafından kalleşçe öldürülmesi nedeniyle kaybettiğimiz Emine Bulut'u unutmadı. Sarı-lacivertli takım, karşılaşma öncesinde ısınmaya ve seremoniye, "#EmineBulut" yazılı siyah renki tişörtlerle çıktı.

Kadına karşı şiddetin son bulması ve toplumsal farkındalık yaratma amacıyla 'HeForShe' kampanyasına kulüp olarak destek veren Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından da 'Alışmayacağız, Susmayacağız' mesajını paylaştı.

İki takım sahaya kapkara bir pankartla çıkarak yaşanan vahşeti lanetledi. Stat ekranlarından da '#EmineBulut' yazısı paylaşıldı.

Ayrıca 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Siyah tribün

Sarı-lacivertli takımın taraftarları, Emine Bulut için Başakehir maçına siyah giyinerek geldi. Fenerbahçe tribününün tamamına yakını siyah tişörtlerle oturdu ve Emine Bulut için tezahüratlar yaptı. Taraftarlar, Emine Bulut için adalet istediklerini bağırdı.

Taraftar desteği

Bu sezon ligdeki ilk deplasmanına Medipol Başakşehir karşısında çıkan Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar maçtan 2 saat önce kendilerine ayrılan bölümü doldurmaya başladı. Misafir takım tribününün tamamına yakınını dolduran Fenerbahçe taraftarları, büyük destek verdi.

Yanal'la buluştular

Karşılaşma öncesi dostluk görüntüleri öne çıktı. Başakşehir'de başta Arda Turan olmak üzere Mert Günok ve Volkan Babacan, Ersun Yanal'la hasret giderdi.

Okan Buruk'la da görüşen Yanal, başarı diledi.