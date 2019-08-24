Başakşehir-Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 2. haftada lige hızlı başlayan Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun flaş ekibi Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor deplasmanında farklı kaybeden Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de ilk zorlu sınavına çıkıyor. İki takım arasında geride kalan 22 müsabakada Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 9 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı. Peki Başakşehir-Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Mücadele hakem Halil Umut Meler düdük çalacak

MUHTEMEL 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert- Caiçara, Ponck, Vieria, Behich, Azubuike, Soner, Visca, Mossoro, Arda, Ba

SAKAT: Epureanu, Mahmut, Clichy*

CEZALI: İrfan Can

FENERBAHÇE

Altay - Murat Sağlam, Zanka, Jailson, Emre, Ozan, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues, Muriqi

SAKAT: Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Isla

CEZALI: Yok

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, bu akşam sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Medipol Başakşehir, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildi. Fenerbahçe ise sahasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup etti.

Önemli eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ile cezalı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Fransız sol bek Gael Clichy'nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süredir sahalardan uzak kalan Alexandru Epureanu, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak. Okan Buruk'un ekibi, bu akşam tesislerinde gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe, en çok zorlandığı deplasmanda

Sarı-lacivertliler, bu akşamki rakibi Medipol Başakşehir'i rakip sahada yenmekte oldukça zorlanıyor Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşısında deplasmandaki 11 maçta 2 kez galip gelebilen Fenerbahçe, 8 kez mağlup oldu. İki takım arasında geride kalan 22 lig maçında ise Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 9 galibiyet aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam konuk olacağı Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle deplasmanda yaptığı 11 lig maçından sadece 2'sini kazanabildi. Deplasmandaki 8 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı.

Rakibiyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise 5 maça çıkan sarı-lacivertliler fileleri 10 kez havalandırdı, kalesinde 18 gole engel olamadı. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018 sezonunda da 2-0'lık skorlarla aldı.

Ligde 23. randevu

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bu akşam 23. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 22 müsabakada Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 9 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 29 golüne, turuncu-lacivertliler 26 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de yapılan maç 0-0 tamamlandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ikinci devre oynanan maçta ise ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.