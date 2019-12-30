Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Başakşehir hazırlık kampında 2 maç yapacak
30.12.2019 - 12:35 | | İSTANBUL (AA)

Başakşehir hazırlık kampında 2 maç yapacak

Turuncu-lacivertli takım, Antalya kampında Fortuna Sittard ve Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir hazırlık kampında 2 maç yapacak

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu.

İkinci yarı hazırlıkları için 5 Ocak Pazar günü toplanacak turuncu-lacivertli ekip, aynı gün Antalya'ya hareket edecek. İstanbul ekibi, 15 Ocak Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını bu şehirde sürdürecek.

Okan Buruk'un ekibi, Antalya kampında iki de hazırlık maçı oynayacak.

İlk hazırlık maçını 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile oynayacak Medipol Başakşehir, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise 11 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona hız kesmiyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lung tuttu ama yetmedi

Lung tuttu ama yetmedi

TFF 1. Lig'de ilk yarı gol raporu

TFF 1. Lig'de ilk yarı gol raporu

Rıza Çalımbay'ın iki vazgeçilmezi: Caner ve Appindangoye

Rıza Çalımbay'ın iki vazgeçilmezi: Caner ve Appindangoye

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'ta Rodallega sürprizi...

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'ta Rodallega sürprizi...

Sıradaki Haber