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22.08.2019 - 12:38| Ä°brahim ALÄ°OÄžLU - Serhan TÃœRK / Ä°STANBUL,(DHA)Â

Okan Buruk, Visca ile özel görüÅŸtü

Medipol BaÅŸakÅŸehir, SÃ¼per Lig'in 2'nci hafta mÃ¼cadelesinde FenerbahÃ§e ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Okan Buruk, Visca ile özel görüÅŸtü

Teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netiminde basÄ±na ilk 20 dakikasÄ± aÃ§Ä±k gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman topla yapÄ±lan Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±. Daha sonra topla birlikte elleriyle Ä±sÄ±nma oyunu oynayan futbolcular, idmana pas oyunuyla devam etti. AntrenmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise taktik Ã§alÄ±ÅŸma ve Ã§ift kale maÃ§ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Antrenmana sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Mahmut Tekdemir ve Gael Clichy katÄ±lmazken, iki futbolcu salonda bireysel Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±.

MEVLÃœT ERDÄ°NÃ‡'E TRANSFER Ä°ZNÄ°Â 
GeÃ§en sezon kiralÄ±k olarak Antalyaspor formasÄ± giyen ve 24 maÃ§ta 12 gole imza atan golcÃ¼ oyuncu MevlÃ¼t ErdinÃ§'in transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in izinli olduÄŸu bildirildi. Milli oyuncunun hem yurt iÃ§i, hem de yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan transfer teklifleri aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Â 

VÄ°SCA Ä°LE Ã–ZEL GÃ–RÃœÅžMEÂ 
Bu arada antrenman Ã¶ncesinde teknik direktÃ¶r Okan Buruk, takÄ±m kaptanÄ± Edin Visca ile Ã¶zel bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi. Uzun yÄ±llar takÄ±mda yer alan ve Ã¶nemli bir hÃ¼cum gÃ¼cÃ¼ olan Visca, BaÅŸakÅŸehir'in FenerbahÃ§e karÅŸÄ±sÄ±nda en Ã¶nemli gol silahÄ± olacak.Â 
Turuncu lacivertli ekip yarÄ±n yapacaÄŸÄ± son Ã§alÄ±ÅŸmayla FenerbahÃ§e maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayarak kampa girecek.Â 

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