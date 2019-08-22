Teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netiminde basÄ±na ilk 20 dakikasÄ± aÃ§Ä±k gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman topla yapÄ±lan Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±. Daha sonra topla birlikte elleriyle Ä±sÄ±nma oyunu oynayan futbolcular, idmana pas oyunuyla devam etti. AntrenmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise taktik Ã§alÄ±ÅŸma ve Ã§ift kale maÃ§ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Antrenmana sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Mahmut Tekdemir ve Gael Clichy katÄ±lmazken, iki futbolcu salonda bireysel Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±.

MEVLÃœT ERDÄ°NÃ‡'E TRANSFER Ä°ZNÄ°Â

GeÃ§en sezon kiralÄ±k olarak Antalyaspor formasÄ± giyen ve 24 maÃ§ta 12 gole imza atan golcÃ¼ oyuncu MevlÃ¼t ErdinÃ§'in transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in izinli olduÄŸu bildirildi. Milli oyuncunun hem yurt iÃ§i, hem de yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan transfer teklifleri aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Â

VÄ°SCA Ä°LE Ã–ZEL GÃ–RÃœÅžMEÂ

Bu arada antrenman Ã¶ncesinde teknik direktÃ¶r Okan Buruk, takÄ±m kaptanÄ± Edin Visca ile Ã¶zel bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi. Uzun yÄ±llar takÄ±mda yer alan ve Ã¶nemli bir hÃ¼cum gÃ¼cÃ¼ olan Visca, BaÅŸakÅŸehir'in FenerbahÃ§e karÅŸÄ±sÄ±nda en Ã¶nemli gol silahÄ± olacak.Â

Turuncu lacivertli ekip yarÄ±n yapacaÄŸÄ± son Ã§alÄ±ÅŸmayla FenerbahÃ§e maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayarak kampa girecek.Â