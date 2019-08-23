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23.08.2019 - 19:05| Skorer-AA

Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı!

Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı!

Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İrfan'ın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.

 Medipol Başakşehir ile sözleşmesi 2024 Mayıs ayı sonuna kadar uzatılan oyuncunun, 31 Mayıs 2021'e kadar kontratı bulunuyordu.

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