Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı!

Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İrfan'ın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi 2024 Mayıs ayı sonuna kadar uzatılan oyuncunun, 31 Mayıs 2021'e kadar kontratı bulunuyordu.