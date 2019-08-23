23.08.2019 - 19:05| Skorer-AA
Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı!
Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İrfan'ın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığı belirtildi.
Fenerbahçe, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.
Medipol Başakşehir ile sözleşmesi 2024 Mayıs ayı sonuna kadar uzatılan oyuncunun, 31 Mayıs 2021'e kadar kontratı bulunuyordu.