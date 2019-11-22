Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe yükseldi! Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de milli aranın ardından 12. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti. Galatasaray'da sakat oyuncuların fazlalığı maç öncesinde en çok konuşulan konulardan biri iken Başakşehir mücadeleye tam kadro çıktı. Galatasaray-Başakşehir maçında Fredrik Gulbrandsen'in 78. dakikada attığı gol ile sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan Başakeşehir maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu. İşte Süper Lig'de oluşan son puan durumu ve yarın oynanacak maçların listesi...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG'DE YARIN OYNANACAK MAÇLAR

14:00 Denizlispor - Çaykur Rizespor

16:30 Ankaragücü - Trabzonspor

19:00 Konyaspor - Beşiktaş