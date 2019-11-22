Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSüper Lig HaberleriBaşakşehir maç fazlasıyla liderliğe yükseldi! Süper Lig puan durumu
22.11.2019 - 22:51 |

Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe yükseldi! Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de 12. hafta açılış maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Başakşehir'i konuk etti. Galatasaray'da lig'e verilen milli aranın ardından birçok futbolcusundan yoksun çıktığı maçta Başakşehir'e 1-0'lık skorla boyun eğdi. Maçın ardından Başakşehir maç fazlası ile zirveye adını yazdırdı. İşte Süper Lig'de oluşan son puan durumu ve yarın oynanacak maçlar...

Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe yükseldi! Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de milli aranın ardından 12. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti. Galatasaray'da sakat oyuncuların fazlalığı maç öncesinde en çok konuşulan konulardan biri iken Başakşehir mücadeleye tam kadro çıktı. Galatasaray-Başakşehir maçında Fredrik Gulbrandsen'in 78. dakikada attığı gol ile sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan Başakeşehir maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu. İşte Süper Lig'de oluşan son puan durumu ve yarın oynanacak maçların listesi...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Süper Lig puan durumu

SÜPER LİG'DE YARIN OYNANACAK MAÇLAR

14:00 Denizlispor - Çaykur Rizespor

16:30 Ankaragücü - Trabzonspor

19:00 Konyaspor - Beşiktaş

 

N'Koudou hem karikatür çizdi, hem de soruları yanıtladı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gulbrandsen: "Galatasaray taraftarı ben gol atınca sustu"

Gulbrandsen: "Galatasaray taraftarı ben gol atınca sustu"

Galatasaray'da Babel şaşkınlığı

Galatasaray'da Babel şaşkınlığı

Kayserispor'un yeni başkanı Berna Gözbaşı kimdir, kaç yaşında?

Kayserispor'un yeni başkanı Berna Gözbaşı kimdir, kaç yaşında?

Tuvalette cinsel ilişkiye giren futbolcuya kulübü acımadı!

Tuvalette cinsel ilişkiye giren futbolcuya kulübü acımadı!

Sıradaki Haber