22.11.2019 - 22:51 |
Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe yükseldi! Süper Lig puan durumu
Süper Lig'de 12. hafta açılış maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Başakşehir'i konuk etti. Galatasaray'da lig'e verilen milli aranın ardından birçok futbolcusundan yoksun çıktığı maçta Başakşehir'e 1-0'lık skorla boyun eğdi. Maçın ardından Başakşehir maç fazlası ile zirveye adını yazdırdı. İşte Süper Lig'de oluşan son puan durumu ve yarın oynanacak maçlar...
Süper Lig'de milli aranın ardından 12. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti. Galatasaray'da sakat oyuncuların fazlalığı maç öncesinde en çok konuşulan konulardan biri iken Başakşehir mücadeleye tam kadro çıktı. Galatasaray-Başakşehir maçında Fredrik Gulbrandsen'in 78. dakikada attığı gol ile sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan Başakeşehir maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu. İşte Süper Lig'de oluşan son puan durumu ve yarın oynanacak maçların listesi...
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE YARIN OYNANACAK MAÇLAR
14:00 Denizlispor - Çaykur Rizespor
16:30 Ankaragücü - Trabzonspor
19:00 Konyaspor - Beşiktaş