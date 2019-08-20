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20.08.2019 - 20:20

Başakşehir, Mert Günok ve Mahmut Tekdemir'le sözleşme yeniledi

Medipol Başakşehir, kaptan Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'la nikah tazeledi. Mahmut, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyordu.

Başakşehir, Mert Günok ve Mahmut Tekdemir'le sözleşme yeniledi

Medipol Başakşehir, takım kaptanı Mahmut Tekdemir ve milli kaleci Mert Günok'un sözleşmelerini uzattı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Mahmut'un sözleşmesinin 5, Mert'in sözleşmesinin ise 4 yıl uzatıldığı belirtildi.

Medipol Başakşehir'de Mert Günok'un 31 Mayıs 2020, Mahmut Tekdemir'in ise 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Başakşehir, Mert Günok ve Mahmut Tekdemirle sözleşme yeniledi

 

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