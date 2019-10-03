Başakşehir-M'Gladbach maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir-M'Gladbach maçının başlamasına sayılı saatler kaldı. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir ilk maçında Roma'ya 4-0 mağlup olurken M'Gladbach ise sahasında beklenmedik bir sonuca imza attı ve Wolfsberger'e 4-0 mağlup oldu. Daha önce bir kez hazırlık maçında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan taraf Alman ekibi olmuştu.

BAŞAKŞEHİR-MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Mönchengladbach maçı bu akşam saat 19:55'te oynanacak. Mücadelede İngiliz hakem Stuart Attwell düdük çalacak. Başakşehir-M'Gladbach maçı beIN SPORTS 2 HD ekranından naklen yayınlanacak