03.10.2019 - 11:09 |
Başakşehir-M'Gladbach maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Başakşehir-M'Gladbach maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi J grubunda yer alan temsilcimiz Başakşehir bu akşam Alman temsilcisi M'Gladbach'ı konuk ediyor. İlk maçlarında puan alamayan iki takımı karşı karşıya getirecek olan müsabakada temsilcimiz puan ve puanlar almak için sahaya çıkıyor. Peki Başakşehir-M'Gladbach maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Başakşehir-M'Gladbach maçının başlamasına sayılı saatler kaldı. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir ilk maçında Roma'ya 4-0 mağlup olurken M'Gladbach ise sahasında beklenmedik bir sonuca imza attı ve Wolfsberger'e 4-0 mağlup oldu. Daha önce bir kez hazırlık maçında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan taraf Alman ekibi olmuştu.
BAŞAKŞEHİR-MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Başakşehir-Mönchengladbach maçı bu akşam saat 19:55'te oynanacak. Mücadelede İngiliz hakem Stuart Attwell düdük çalacak. Başakşehir-M'Gladbach maçı beIN SPORTS 2 HD ekranından naklen yayınlanacak