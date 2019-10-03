Başakşehir - Mönchengladbach (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir, evinde Alman temsilcisi Mönchengladbach'ı ağırlıyor. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir ilk maçında Roma'ya 4-0 mağlup olurken M'Gladbach ise sahasında beklenmedik bir sonuca imza attı ve Wolfsberger'e 4-0 mağlup oldu. Daha önce bir kez hazırlık maçında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan taraf Alman ekibi olmuştu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele saat 19:55'te başladı.

BAŞAKŞEHİR-MÖNCHENGLADBACH: 1-0

*İkinci yarı oynanıyor



GOL: 55' Visca (Başakşehir)

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

M'Gladbach: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağdan Caiçara'nın ortasında ceza sahası sol çaprazında bulunan İrfan Can Kahveci, topu kafayla müsait durumdaki Aleksic'in önüne indirdi. Aleksic'in kontrol ettikten sonra yarım voleyle etkili şutunda, kaleci Sommer son anda müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

20. dakikada Kramer'in etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Thuram'ın kafa vuruşunda, kaleci Mert topu kornere çeldi.

24. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Crivelli, meşin yuvarlağı sağdan müsait durumda bindiren Visca'nın önüne bıraktı. Ceza sahasının sağında kaleciyle karşı karşıya kalan Visca'nın şutunda, top kaleci Sommer'den oyun alanına döndü.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin rakip yarı alanın ortalarından çok sert vuruşunda, kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.