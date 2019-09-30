Başakşehir-Mönchengladbach maçına İngiliz hakem

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 3 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak müsabakada Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.