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Haberler Uefa Avrupa LigiBaşakşehir-Mönchengladbach maçına İngiliz hakem
30.09.2019 - 12:46 | | İSTANBUL (AA)

Başakşehir-Mönchengladbach maçına İngiliz hakem

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında sahasında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.

Başakşehir-Mönchengladbach maçına İngiliz hakem

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 3 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak müsabakada Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

 

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