Başakşehir - Olympiakos: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk etti.

3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken rakip ekip Olympiakos 53. dakikada Valbuena'nın asistinde Masouras'ın golüyle 1-0 öne geçti. 80. dakikada temsilcimiz Başakşehir'de İrfan Can ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Visca penaltı kaçırdı!

90+1'de top ceza sahası içinde Bruno'nun eline çarpınca Başakşehir penaltı kazandı. Fakat 90+2'de topun başına geçen Visca kaleciyi geçemedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir tur umutlarını 13 Ağustos'ta Yunanistan'da oynanacak olan rövanş maçına bıraktı.

Tur zora girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir rövanş karşılaşması öncesi avantajı rakibine kaptırdı.

Karşılaşma boyunca hücumda istediği şansları yakalayamayan turuncu-lacivertli ekip, 53. dakikada Masouras'ın golüne engel olamadı.

Bu mücadelenin rövanşı 13 Ağustos Salı günü deplasmanda oynanacak.

Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı

Turuncu-lacivertli ekip kaşılaşmanın bitimine 10 dakika kala 10 kişi kaldı.

Mücadelenin 21. dakikasında ilk sarı kartını gören İrfan Can Kahveci, 80. dakikada önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Cezalı duruma düşen İrfan Can, 13 Ağustos Salı günü deplasmanda oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Mahmut Tekdemir sakatlandı

Medipol Başakşehir'de kaptan Mahmut Tekdemir mücadelenin 60. dakikasında top kapma mücadelesinde sakatlandı ve yerde kaldı.

Saha içerisinde tedavisi yapılan Mahmut sedyeyle saha kenarına alındı. 62. dakikada Mahmut'un yerine yeni transferlerden Azubuike oyuna dahil oldu.

Azubuike, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Okan Buruk ilk maçından yenilgi ile ayrıldı

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk, turuncu-lacivertli takımın başındaki ilk maçından yenilgi ile ayrıldı.

Okan Buruk yönetimindeki İstanbul ekibi, Olympiakos karşısında 1-0'lık yenilgi ile 90 dakikayı tamamladı.

Turuncu-lacivertli ekip 90 2. dakikada Edin Visca ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Fikret Orman da maçı izledi

Medipol Başakşehir ile Olympiakos arasında oynanan mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da tribünden izledi.

Karşılaşmayı takip edenler arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.

MAÇIN DAKİKALARI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

14. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta, Vieira topu kafa ile kaleye gönderdi. Kaleci Jose Sa'nın elinden kaçırdığı topa, Gulbrandsen altı pas önünde sert vurdu. Takım arkadaşı Crivelli'ye çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Mahmut'un şutunda ise savunmaya çarpan top kornere gitti.

16. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, arka direğe açılan topa Chedjou gelişine sert vurdu, top kaleci Jose Sa'nın kucağında kaldı.

23. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Crivelli, ceza sahasına hareketlenen Visca'ya pasını attı. Bu oyucunun sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Jose Sa iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Crivelli altı pas önünde kafayı vurdu, top ters direk dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

53. dakikada Olympiakos öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Valbuena, arka direğe ortasını yaptı. Masouras'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert Günok'un solundan ağlara gitti: 0-1.

71. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Robinho'nun sol kanattan yaptığı ortayı savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Visca, sol ayağıyla yerden sert vurdu. Kaleci Jose Sa son anda topu köşeden kornere çeldi.

79. dakikada Medipol Başakşehir'in Olympiakos ceza sahası dışından sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.

90 2. dakikada Medipol Başakşehir penaltı atışından yararlanamadı. Clichy'nin ceza sahasına ortasında top Bruno'nun eline çarptı, hakem Grinfeld penaltı noktasını gösterdi. Visca'nın penaltı atışında, kaleci Jose Sa soluna gelen topu köşeden çeldi.

Karşılaşma Olympiakos'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Orel Grinfeld, Roy Hassan, Idan Yarkoni (İsrail)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Vieira, Chedjou, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 62 Azubuike), İrfan Can Kahveci, Visca, Robinho, Gulbrandsen (Dk. 69 Elia), Crivelli (Dk. 81 Demba Ba)

Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena (Dk. 73 Camara), Masouras (Dk. 83 Bruno), Guerrero (Dk. 88 El Arabi)

Gol: Dk. 53 Masouras (Olympiakos)

Kırmızı kart: Dk. 80 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 2 Crivelli, Dk. 7 Visca, Dk. 32 Clichy, Dk. 76 Vieira (Medipol Başakşehir), Dk. 36 Tsimikas, Dk. 73 Valbuena, Dk. 87 Bruno (Olympiakos)

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanan karşılaşma ile Okan Buruk, turuncu-lacivertli takımın başındaki ilk resmi maçına çıktı.

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına gitmesinden sonra Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Okan Buruk, yeni takımı ile ilk resmi maç heyecanını Şampiyonlar Ligi eleme turunda yaşadı.

Valbuena'dan asist

Olympiakos'ta forma giyen eski Fenerbahçe'li yıldız Mathieu Valbuena yeniden İstanbul'da sahaya çıktı. Fransız yıldız, ilk 11'de oynarken, bir de asist yaptı.

Üç isim ilk resmi maçında

Medipol Başakşehir'de 3 yeni transfer turuncu-lacivertli takımla ilk resmi maçlarına Olympiakos karşısında çıktı.

Miguel Vieira, Fredrik Gulbrandsen ve Enzo Crivelli, Olympiakos karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Diğer yeni transferler Carlos Ponck ve Okechukwu Azubuike ise yedek kulübesinde forma şansı bekledi.

Valbuena yeniden Türkiye'de

Yunan ekibi Olympiakos'un yeni transferlerinden Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena da Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti.

Tribünler boş kaldı

Turuncu-lacivertli takımın, Olympiakos ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçına taraftarların ilgisi düşük oldu.

Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, yaklaşık 5 bin kişi karşılaşmayı izledi.

RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.