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HaberlerFutbolBaşakşehir Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi eleme maçı)
05.08.2019 - 23:41

Başakşehir Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi eleme maçı)

Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme maçları başlıyor. Tarihinde ilk kez devler ligine katılma hesapları yapan Başakşehir, bu turdaki ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk etmeye hazırlanıyor. Peki merakla beklenen Başakşehir Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi eleme maçı)

Başakşehir Olympiakos maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, Viktoria Plzen'i eleyen Olympiakos ile play-off turuna katılmak için karşı karşıya gelecek. İşte zorlu mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar...

BAŞAKŞEHİR OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Olympiakos maçı 7 Ağustos Çarşamba günü 20:45'te başlayacak ve zorlu mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Chedjou, Behich, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Vişça, Robinho, Gulbandransen, Crivelli

Olympiakos: Jose Sa, Samedo, Bouchalakis, Guilherme, Guerrero, Podence, Elabdellaoui, Masouras, Tsimikas, Valbuena, Papadopoulos.


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