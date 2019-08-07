Başakşehir-Olympiakos Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir-Olympiakos Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk ediyor. Geçtiğimiz sezonu ikincilikle tamamlayan Başakeşhir'de Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a transfer olmasının ardından Çaykur Rizespor'da başarılı bir grafik yakalayan Okan Buruk ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala yeni hocası ile ilk ciddi müsabakaya çıkacak olan Başakşehir'de gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Peki Başakşehir-Olympiakos maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR-OLYMPİAKOS MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İsrail Futbol Federasyonundan hakem Orel Grinfeld yönetecek.

Olympiakos, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam İstanbul'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Yunan temsilcisi Olympiakos, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Pedro Martins yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Medipol Başakşehir-Olympiakos maçı, bu akşam saat 20.45'te başlayacak.

Olympiakos, Başakşehir maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında bu akşam Medipol Başakşehir'e konuk olacak Olympiakos, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenman, maçın oynanacağı 3'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Pedro Martins gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı öğrenildi.

Olympiakos antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

Pedro Martins: Konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında bu akşam Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Olympiakos'ta teknik direktör Pedro Martins ile futbolcu Daniel Podence, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in güçlü bir takım olduğunu ifade eden Martins, "Sonucun tek maçta belli olmayacağını düşünüyorum. Kuvvetli iki takımın eşleşmesinde bir üst tura yükselen takım ikinci maçta son düdük çaldıktan sonra belli olacak" şeklinde konuştu.

"KONSANTRASYONUMUZU KAYBETMEMELİYİZ"

Takım olarak en iyi oyunlarını sahada göstermek istediklerini vurgulayan Portekizli teknik adam, "Konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Bizim iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Hatasız oynamamız gerekiyor. Rakibimizin çok iyi bir ekip olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR, VIKTORIA PLZEN'DEN DAHA GÜÇLÜ BİR EKİP"

Başakşehir'in çok daha güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan Pedro Martins, "Kendimizi hazır hissediyoruz. Viktoria Plzen ve Başakşehir birbirine benziyor ama Başakşehir çok daha güçlü bir ekip. En iyi sonucu elde etmek için her iki ekip de mücadele edecek" dedi.

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe formasıyla tamamlayan Mathieu Valbuena'dan Medipol Başakşehir hakkında bilgi aldığını ifade eden teknik adam, "Bir ön görüşme yaptık, bilgiler aldık ama futbolcumuzun söyledikleri doğrultusunda sahaya çıkmayacağız. Rakibi tanıyoruz, onları izledik. Gerekeni yapmak için sahada olacağız" açıklamasında bulundu.

DANIEL PODENCE: ÇOK HAZIRIZ

Bu eşleşmeye iyi hazırlandıklarını vurgulayan Daniel Podence ise, "Bu bizim 3'üncü maçımız. Çok hazırız. İyi bir sonuçla buradan ayrılmayı hedefliyoruz. Biz kendi oyunumuza bakmalıyız. Başakşehir iyi bir ekip, onları izledik. Geçen sene aldıkları sonuçlarda bu anlamda herşeyi açıklıyor" şeklinde konuştu.

Okan Buruk: İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında bu akşam Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ile kaleci Mert Günok basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Heyecanlı olduklarını ifade eden Buruk, "Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Şampiyonlar Ligi'nde olmak isteyen iki takım var. Benim özelikle takımıma inancım çok yüksek. İki maçlık periyodu iyi bir şekilde geçip bu turu geçen takım olmak istiyoruz" dedi.

"İLK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Teknik direktör olarak Avrupa'da ilk maçına çıkacağı için heyecanlı olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Benim tabii ki teknik adam olarak ilk Avrupa kupası maçım. Futbolcuyken çok fazla oynadım. Bu tecrübelerimiz var. Bu heyecan çok önemli. Oyuncularıma da aynı heyecanı vermeye çalışıyorum. Kulübümüzün ve oyuncularımızın bu arenada olmasını çok istiyorum. Bu turu geçtikten sonra bir rakip daha bizi bekliyor olacak. Tekrar bu arenada olmak benim için çok büyük hedef. Oyuncularımla beraber buna ulaşmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

"RAKİBİMİZ İYİ VE GÜÇLÜ"

Olympiakos'un Viktoria Plzen ile oynadığı iki maçı da izlediğini ve rakibe çalıştıklarını ifade eden Buruk, "Rakibimiz çok iyi ve güçlü. Plzen ile oynadığı iki maçı da izledik. İyi ve eksik yanlarını biliyoruz. Dış ve iç sahada karşımızda seyircisiyle beraber iyi bir takım göreceğimizin farkındayız" ifadelerini kullandı.

"İKİ TAKIM DA DENGELİ OYNAYACAK"

İyi olan tarafın turu geçeceğini söyleyen Buruk, "Bir maç da bir şey bitmeyecek. İki takımın oyunu da dengeli olacaktır. Şampiyonlar Ligi ön elemesine yakışır şekilde fiziksel ve taktik üstünlük sağlamaya çalışacak. İki maç sonunda daha iyi olan takım turu geçecek. İlk maç sonunda belki bir takım avantaj elde edemeyecek" diye konuştu.

"İLERİDEKİ 4 OYUNCULARI DA TEHLİKELİ"

Olympiakos'un ofansif anlamda çok iyi bir takım olduğunu belirten Okan Buruk şöyle konuştu:

"Tabii ki öndeki dört oyuncu da etkili ve tehlikeli. Özellikle rakip kalede her an tehlike yaratabilecek oyuncular. Sağ ve sol bek de hücuma fazlasıyla destek veriyor. Guerrero ve Valbuena öne çıkan isimler. Hücumda etkili bir takım. Eksi olarak da bu oyuncuların zaman zaman sadece hücuma odaklanmalarını söyleyebilirim."

"BU AKŞAM EN HAZIR OYUNCULAR SAHADA OLACAK"

Geniş bir kadroya sahip olduklarını ve hazırlık maçlarında bütün futbolcularına şans verdiğini vurgulayan Okan Buruk, "Geniş bir kadromuz var. Kadromuzu güçlendirdik. Oyuncu bazında işimi zorlandırsa da kadro gücü olarak bizi üst seviyelere taşıdı. Hazırlık maçlarında bu kadroda herkese şans verdik. Bu akşam en hazır olanlar sahada olacak. Gerek ilk 11 de gerekse 18'de olan herkese güveniyorum. Bütün oyuncular bize bu maçlarda büyük güç sağlayacak" diye konuştu.

MERT GÜNOK: İYİ BİR TAKIMLA İKİ ZOR MAÇ OYNAYACAĞIZ

Olympiakos ile oynayacakları iki maçında zorlu geçmesini beklediğini ifade eden kaleci Mert Günok, "İki tane zor maç oynayacağız. Hocamızın bize olan inancını biliyoruz. Kolay olmayacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için oynanan maçlar zor oluyor. Gücümüzün farkındayız, iyi çalıştığımızı biliyoruz. Özellikle bu akşamki maçta galip gelerek avantaj sağlamak istiyoruz. Kulübümüz ve oyuncu grubumuz için gruplara kalmak çok önemli. Onun için iyi hazırlandık umarım gruplara kalan biz oluruz" şeklinde konuştu.

"YENİ GELEN ARKADAŞLAR DEĞERLİ OYUNCULAR"

Stoper bölgesinde bir değişim yaşandığını belirten Günok, "Kendi performansımın daha üstüne koymak istiyorum. Aramıza yeni arkadaşlar katıldı. Defans bölgesinde yeni bir oluşum var. Geç kalınmış gibi görünse de gelen arkadaşlar değerli oyuncular. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.