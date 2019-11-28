Başakşehir-Roma maçında 11'ler belli oldu

Başakşehir Roma maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul'da oynanacak ve büyük merakla beklenen zorlu maç için temsilcimiz Başakşehir hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. İşte Başakşehir Roma maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

İKİ TAKIMIN 11'İ

BAŞAKŞEHİR: Mert,Ponck,Skrtel,Epureanu,Clichy,Mehmet Topal,Azubuike,İrfan Can,Visca,Gulbrandsen,Crivelli

ROMA: Pau Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Diawara, Veretout, Pellegrini, Zaniolo, Kluivert, Dzeko



ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçına sahne olacak Roma Başakşehir maçı 28 Kasım Perşembe akşamı TSİ 21:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 25. MAÇ!



Medipol Başakşehir, Roma mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 25. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 24 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.