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25.11.2019 - 14:27 | | İSTANBUL (AA)

Başakşehir-Roma maçını Rumen Hatega yönetecek

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda perşembe günü oynanacak Medipol Başakşehir-Roma maçına Rumen hakem Ovidiu Hatega atandı.

Başakşehir-Roma maçını Rumen Hatega yönetecek

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma ekibi ile yapacağı maçta Rumen hakem Ovidiu Hatega düdük çalacak. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek Hatega'nın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.

Beşiktaş-Bratislava maçına Arnavut hakem 

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak. Beşiktaş ile Slovan Bratislava arasındaki karşılaşma, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak. 

Başakşehir-Roma maçını Rumen Hatega yönetecek

 

  

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