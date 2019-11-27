Başakşehir, Roma'yı yakmaya hazır

Lige 2 mağlubiyetle başlayan sonrasında ise 10 maçta, 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Başakşehir, Avrupa Ligi'ne de J Grubu'nda 4-0'lık Roma mağlubiyetiyle başlamasına rağmen sonraki 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puanla lider oldu. Turuncu lacivertliler, grupta 5 puanla üçüncülükte yer alan Roma karşısında hem rövanşı almak, hem de liderliğini sürdürmek istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iyi futbol oynayan ve kazanma alışkanlığı elde eden Başakşehir, Avrupa'da Türkiye'nin yüzünü güldüren tek takım olarak da dikkat çekiyor. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bekleneni verememesi, Avrupa Ligi'nde ise hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un erken havlu atması nedeniyle Avrupa'daki tek gurur kaynağı Başakşehir oldu. Ülke puanı için de önemli maçlara çıkacak Başakşehir'in de elenmesi durumunda tüm Türk takımları Avrupa'ya veda etmiş olacak.

TAKIMIN DİNAMOSU İRFAN CAN

Oynadığı futbolla hem ay yıldızlılarda, hem de Başakşehir'de dikkatleri üzerine çeken genç yıldız İrfan Can Kahveci, Roma karşısında da takımının önemli kozu olacak. Orta sahada takımını yöneten ve turuncu lacivertlilerde liderlik görevine soyunan 24 yaşındaki futbolcu yükselen performansıyla da sürekli transfer gündeminde yer alıyor.

KALE MERT İLE EMİN ELLERDE

Milli takımın EURO 2020'ye katılmasında önemli bir katkı sağlayan kaleci Mert Günok, Başakşehir kalesinde de güven veriyor. Geçen sezonun en az gol yiyen kalecisi olan tecrübeli eldivenin yükselen performansı sürüyor.

CENGİZ ÜNDER ESKİ TAKIMINA KARŞI

Turuncu lacivertlilerin yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te İtalyan ekibi Roma'yı konuk edeceği maçı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Diğer taraftan, 2017-2018 sezonunda 15 milyon Euro'ya Başakşehir'den Roma'ya transfer olan ve ilk karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in, yarın akşam eski takımına karşı kadroda olması bekleniyor.