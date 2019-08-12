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Medipol BaÅŸakÅŸehir, UEFA Åžampiyonlar Ligi 3. eleme turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda yarÄ±n deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Karaiskakis StadÄ±'nda saat 21.30'da baÅŸlayacak ve TRT Spor'dan canlÄ± yayÄ±nlanacak maÃ§Ä±, Ä°skoÃ§ya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yÃ¶netecek.

Tur hesaplarÄ±

SahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§Ä± 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geÃ§mesi iÃ§in iki farklÄ± ya da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gollÃ¼ en az tek farklÄ± galip gelmesi gerekiyor.

MÃ¼sabakanÄ±n Ä°stanbul ekibinin 1-0'lÄ±k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile tamamlanmasÄ± halinde, uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne geÃ§ilecek. Bu bÃ¶lÃ¼mde de sonucun deÄŸiÅŸmemesi durumunda ise penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± play-off turuna yÃ¼kselecek ekibi belirleyecek.

Medipol BaÅŸakÅŸehir'de tedavisi sÃ¼ren MoldovalÄ± stoper Alexandru Epureanu, yarÄ±nki mÃ¼cadelede forma giyemeyecek.

Medipol BaÅŸakÅŸehir, Avrupa kupalarÄ±ndaki 20. maÃ§Ä±na Ã§Ä±kÄ±yor

UEFA Åžampiyonlar Ligi 3. eleme turu rÃ¶vanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda yarÄ±n Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Medipol BaÅŸakÅŸehir, Avrupa kupalarÄ±ndaki 20. maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasÄ±nda bugÃ¼ne dek yaptÄ±ÄŸÄ± 19 maÃ§ta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 maÄŸlubiyet aldÄ±.

Bu maÃ§larda 19 gol atan Medipol BaÅŸakÅŸehir, kalesinde 27 gole engel olamadÄ±.

Okan Buruk yÃ¶netiminde ikinci resmi maÃ§

Medipol BaÅŸakÅŸehir, yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Okan Buruk yÃ¶netiminde ikinci resmi maÃ§Ä±nÄ± da Olympiakos karÅŸÄ±sÄ±nda yapacak.

Okan Buruk, yÃ¶netiminde sahasÄ±nda Olympiakos'a 1-0 kaybeden turuncu-lacivertli ekip, Ã¶zel maÃ§larda ise 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlikle hazÄ±rlÄ±k dÃ¶nemini tamamladÄ±.

Deplasmanda 10. maÃ§

Ä°stanbul ekibi, Olympiakos mÃ¼cadelesi ile Avrupa kupalarÄ±nda 10. kez deplasmanda tek dÃ¶kecek.

Medipol BaÅŸakÅŸehir, bugÃ¼ne kadar rakip sahalarda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 9 mÃ¼sabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 maÄŸlubiyet yaÅŸadÄ±.

Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 9 maÃ§ta 11 gol atarken, kalesinde ise 18 gol gÃ¶rdÃ¼.

Medipol BaÅŸakÅŸehir, Avrupa kupalarÄ±nda deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maÃ§Ä±nda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karÅŸÄ±sÄ±nda 2-1'lik skorla elde etti.

Â En golcÃ¼ isim Visca

Turuncu-lacivertli takÄ±mÄ±n bu kulvarda en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yÄ±, 3'er golÃ¼ bulunan Eljero Elia ve Emre BelÃ¶zoÄŸlu ile 2 kez fileleri havalandÄ±ran Marcio Mossoro izledi.

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in diÄŸer 4 golÃ¼ne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attÄ±.

Avrupa kupalarÄ±ndaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mÃ¼cadele eden Medipol BaÅŸakÅŸehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nÄ±n AZ Alkmaar takÄ±mÄ±na deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 maÄŸlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda HÄ±rvatistan ekibi Rijeka ile eÅŸleÅŸen turuncu-lacivertliler, rakibiyle Ä°stanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladÄ±.

Medipol BaÅŸakÅŸehir, 2017-2018 sezonu UEFA Åžampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karÅŸÄ±sÄ±nda deplasmandaki ilk maÃ§ta 3-3 berabere kaldÄ±, sahasÄ±nda ise 2-0 kazandÄ±. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuÃ§, Avrupa kupalarÄ±ndaki ilk galibiyet olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynÄ± sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarÄ±nda Ludogorets'i rakip sahada 2-1 maÄŸlup ederek, ilk deplasman galibiyete ulaÅŸtÄ±.

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