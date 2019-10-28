Başakşehir - Trabzonspor: 2-2

Süper Lig'de 9. hafta kapanış maçında Fatih Terim Stadyumunda İstanbul Başakşehir, Trabzonspor'u ağırladı. Trabzonspor 90+5'te bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Mücadelede golleri Başakşehir adından 67. dakikada penaltıdan Visca ve 79. dakikada Skrtel attı. Trabzonspor'un gollerini 61. dakikada Sturridge penaltıdan ve 90+5. dakikada Sörloth kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor 16 puanla 4. sırada kaldı. Başakşehir ise 15 puanla, 6. sıradaki yer aldı

Önemli pozisyonlar

20. dakikada Başakşehir, İrfan'la gole çok yaklaştı. Uğurcan karşı karşıya pozisyonda gole izin vermedi

39. dakikada Başakşehir ceza alanında inanılmaz karambol yaşandı. Üst üste pozisyonlarda önce kaleci Mert Günok kalesini gole kapattı. Son olarak savunma topu çizgiden çıkardı





Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 85 Mehmet Topal), Azubuike, İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 90 1 Arda Turan), Guldbrandsen (Dk. 64 Robinho), Crivelli

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Doğan Erdoğan (Dk. 83 Avdijaj), Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 83 Ahmet Canbaz), Sturridge (Dk. 75 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Sörloth

Goller: Dk. 61 Sturridge (Penaltıdan), Dk. 90+6 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 67 Visca (Penaltıdan), Dk. 78 Skrtel (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 59 Skrtel, Dk. 71 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 65 Uğurcan Çakır, Dk. 73 Nwakaeme, Dk. 90+7 Yusuf Sarı (Trabzonspor)

Maçtan dakikalar

10. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının solundan arka direğe plase vuruşunda top direk dibinden auta gitti.

20. dakikada rakip yarı alanın ortalarından topla buluşan İrfan Can, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası önünde Crivelli ile yaptığı verkaç ile ceza sahası içine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan İrfan'ın vuruşunda kaleci Uğurcan topu ayaklarıyla çeldi. Atağın devamında yükselen meşin yuvarlağa Crivelli'nin kafa vuruşunda Hüseyin Türkmen topu çizgiden kornere çıkardı.

36. dakikada soldan topla hareketlenen Nwakaeme, Caiçara'dan sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun arka direğe plasesinde kaleci Mert Günok topu son anda çeldi. Atağın devamında savunma meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

37. dakikada Trabzonspor üst üste net fırsatlardan yararlanamadı. Sörloth'un ceza sahası içine pasında sol çaprazda Nwakaeme'nin yerden şutunu kaleci Mert ayaklarıyla çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topun gelişine Sosa'nın ceza yayı sağ çaprazından sert şutunda altıpas gerisindeki Sörloth meşin yuvarlağa ayak koydu. Mert'ten dönen meşin yuvarlak yeniden Norveçli futbolcunun önünde kaldı. Karambolde bu oyuncunun yaptığı vuruşta çizgi üzerindeki Skrtel kafayla topu tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

45. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren İrfan Can Kahveci'nin sağ ayağıyla şutunda top üstten farklı şekilde auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

59. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Sosa'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası civarında iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda top savunmada Skrtel'in eline çarpınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada topun başına geçen Sturridge'in penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1

65. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Crivelli, kaleci Uğurcan Çakır tarafından düşürülünce hakem Ali Palabıyık bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

71. dakikada soldan Clichy'in içeri çevirdiği topta penaltı noktası civarında oluşan karambolde topu önünde bulan Caiçara'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

78. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Robinho'nun ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda, kaleci Uğurcan'dan dönen top, ceza sahası içi sağ çaprazda Skrtel'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

90 6. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Yusuf Sarı'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpasta iyi yükselen Sörloth, kafayla topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Sturridge ilk 11'de

Trabzonspor, Başakşehir maçında kadro yeniden ideal isimlere döndü. Hafta içinde Krasnodar önünde kullanılmayan bazı isimler ilk 11'de yer aldı.

Daniel Sturridge yeniden 11'e alınırken, savunma hattı da esas düzene kavuştu. Ancak sakatlıkları bulunan Abdülkadir Parmak ve Mikel'in yokluğunda Doğan Erdoğan orta sahaya geçti. Eksiklerle beraber 21 kişilik kadro doldurulamadı.

İstanbul'da bordo-mavi heyecan



Süper Lig'de 9. haftanın kapanış akşamında Trabzonspor'a taraftarından büyük destek geldi. Bordo-mavili taraftarlar Başakşehir deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. İstanbul deplasmanında kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran bordo-mavililer, ev sahibi takım tribünlerinde de oturdu.

Trabzonspor taraftarları, "Arkanda inananlar, heybetin dağlar kadar" pankartı da gözlerden kaçmadı.

Her yer Türk bayrağı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda tüm tribünlerde Türk bayrağı olması dikkatlerden kaçmadı. Hem Barış Pınarı Harekatı'na destek hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için statın her tarafında ay-yıldızlı bayraklarımız yer aldı.

Şenol Güneş'ten takip

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir-Trabzonspor maçını tribünden takip etti. Süper Lig'deki maçları yakından izleyen Şenol Güneş, haftanın kapanış mücadelesinde de yer aldı.

Eski dostlar buluştu

Başakşehir-Trabzonspor maçında iki eski Liverpool'lu Daniel Sturridge ile Martin Skrtel hasret giderdi. Liverpool'da beraber 2 sezon oynayan Sturridge ve Skrtel maç öncesinde bir araya geldi ve sohbet etti.