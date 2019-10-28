Başakşehir - Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'de 9. hafta kapanış maçında Fatih Terim Stadyumunda İstanbul Başakşehir, Trabzonspor'u konuk ediyor. Kritik müsabaka saat 20.00'da başladı.



BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR: 0-0

*İkinci yarı oynanıyor

Önemli pozisyonlar

20. dakikada Başakşehir, İrfan'la gole çok yaklaştı. Uğurcan karşı karşıya pozisyonda gole izin vermedi

39. dakikada Başakşehir ceza alanında inanılmaz karambol yaşandı. Üst üste pozisyonlarda önce kaleci Mert Günok kalesini gole kapattı. Son olarak savunma topu çizgiden çıkardı



İLK 11'LER



Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Gökhan, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli



Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Kamil Ahmet, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

MAÇTAN NOTLAR

Sturridge ilk 11'de

Trabzonspor, Başakşehir maçında kadro yeniden ideal isimlere döndü. Hafta içinde Krasnodar önünde kullanılmayan bazı isimler ilk 11'de yer aldı.

Daniel Sturridge yeniden 11'e alınırken, savunma hattı da esas düzene kavuştu. Ancak sakatlıkları bulunan Abdülkadir Parmak ve Mikel'in yokluğunda Doğan Erdoğan orta sahaya geçti. Eksiklerle beraber 21 kişilik kadro doldurulamadı.

İstanbul'da bordo-mavi heyecan



Süper Lig'de 9. haftanın kapanış akşamında Trabzonspor'a taraftarından büyük destek geldi. Bordo-mavili taraftarlar Başakşehir deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. İstanbul deplasmanında kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran bordo-mavililer, ev sahibi takım tribünlerinde de oturdu.

Trabzonspor taraftarları, "Arkanda inananlar, heybetin dağlar kadar" pankartı da gözlerden kaçmadı.

Her yer Türk bayrağı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda tüm tribünlerde Türk bayrağı olması dikkatlerden kaçmadı. Hem Barış Pınarı Harekatı'na destek hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için statın her tarafında ay-yıldızlı bayraklarımız yer aldı.

Şenol Güneş'ten takip

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir-Trabzonspor maçını tribünden takip etti. Süper Lig'deki maçları yakından izleyen Şenol Güneş, haftanın kapanış mücadelesinde de yer aldı.

Eski dostlar buluştu

Başakşehir-Trabzonspor maçında iki eski Liverpool'lu Daniel Sturridge ile Martin Skrtel hasret giderdi. Liverpool'da beraber 2 sezon oynayan Sturridge ve Skrtel maç öncesinde bir araya geldi ve sohbet etti.