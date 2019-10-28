Başakşehir-Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Maç saat kaçta?

Başakşehir-Trabzonspor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 9. hafta kapanış maçında Başakşehir sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir deplasmanından alınacak olan üç puan Trabzonspor'un zirveye ortak olmasını sağlacak. Geride kalan 8 haftada 15 puan toplayan Trabzonspor Başakşehir deplasmanından 3 puan alması halinde puanı 18'e yükseltecek ve Lider Alanyaspor ile puanını eşitleyecek.

Başakşehir ise Trabzonspor'u eli boş göndermesi halinde puanını 17'ye yükseltecek ve ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile puanlarını eşitleyecek. Süper Lig'in zirvesi için kritik öneme sahip olan müsabakanın başlamasına kısa bir süre kala maçın yayın bilgileri merak edilmeye başlandı.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Trabzonspor maçı bu akşam beIN SPORTS 1 HD ekranından canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında hakem Ali Plaabıyık düdük çalacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyum'undaki mücadele 20:00'de başlayacak