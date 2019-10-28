Başakşehir Trabzonspor ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Başakşehir Trabzonspor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 9. hafta kapanış maçında Fatih Terim Stadyumunda İstanbul Başakşehir, Trabzonspor'u konuk edecek. Geride kalan 8 haftada topladığı 15 puan ile ligde 4. sırada yer alan Trabzonspor, 14 puanlı Başakşehir'e konuk olacak. Peki Başakşehir-Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?



BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Başakşehir Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



İLK 11'LER



Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Gökhan, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli



Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Kamil Ahmet, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth