Başakşehir Trabzonspor ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
Süper Lig'de 9. hafta bu akşam oynanacak Başakşehir Trabzonspor maçıyla sona erecek. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi her iki takım da 3 puan hesapları yapıyor. Peki merakla beklenen Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
Başakşehir Trabzonspor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 9. hafta kapanış maçında Fatih Terim Stadyumunda İstanbul Başakşehir, Trabzonspor'u konuk edecek. Geride kalan 8 haftada topladığı 15 puan ile ligde 4. sırada yer alan Trabzonspor, 14 puanlı Başakşehir'e konuk olacak. Peki Başakşehir-Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Gökhan, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Kamil Ahmet, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth