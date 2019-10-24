Başakşehir - Wolfsberger: 1-0

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, üçüncü maçında evinde Wolfsberger karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, maçı 1-0 kazandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede tek golü 78. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

Bu galibiyetle Başakşehir, temsilcilerimiz arasında bu sezon ilk kez grup maçını kazanan ekip oldu.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Azubuike), Mehmet Topal, Visca (Dk. 90 Uğur Uçar), İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen (Dk. 64 Robinho), Crivelli

Wolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz (Dk. 90 1 Schmerböck), Leitgeb, Schmid, Liendl, Ritzmaier, Niangbo (Dk. 75 Schmidt), Weissman

Gol: Dk. 78 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 4 Leitgeb, Dk. 37 Sollbauer, Dk. 66 Liendl (Wolfsberger), Dk. 22 Crivelli, Dk. 30 Gulbrandsen, Dk. 44 Skrtel (Medipol Başakşehir)

Medipol Başakşehir ikinci sıraya yükseldi

Turuncu-lacivertli takım, Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma iddiasını güçlendirdi. İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti. Medipol Başakşehir, aynı puana sahip Wolfsberger'in önünde ikinci sıraya yükseldi. J Grubu'nda Roma 5 puan ile ilk sırada yer alıyor.

İrfan Can Kahveci Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarında kariyerindeki ilk golünü Wolfsberger'e attı. Turuncu-lacivertli takımdaki üçüncü yılını geçiren İrfan Can, Avrupa kupalarında ilk gol sevincini Avusturya ekibi karşısında yaşadı.

Asker selamı

Medipol Başakşehirli futbolcular, İrfan Can Kahveci'nin attığı golün sevincini asker selamı vererek kutladı. Tüm futbolcular saha kenarına gelerek, asker selamı verdi.

Okan Buruk, Avrupa kupalarında ilk galibiyetini yaşadı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyeride Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet sevincini Wolfsberger maçında yaşadı. Daha önce çalıştırdığı takımlarda Avrupa kupalarında mücadele edemeyen 47 yaşındaki teknik adam, Medipol Başakşehir ile çıktığı 5. Avrupa kupası mücadelesinde ilk galibiyetini elde etti.

Buruk yönetimindeki Başakşehir, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olympiakos'a iki maçta da mağlup olurken, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'ya 4-0 yenildikten sonra Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar



12. dakikada sol kanattan gelişen konuk ekibin atağında Niangbo'nun ceza yayı önüne çevirdiği topa, Leitgeb gelişine sert vurdu. Kaleci Mert sağına uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Hızlı gelişen Wolfsberger'in atağında, Ritzmaier'in yaklaşık 25 metreden çektiği şutta, kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere yumrukladı.

31. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, sol kanatta topla buluşan Gulbrandsen ceza sahasına girmeden şutunu attı, top uzak direk dibinden az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



46. dakikada turuncu-lacivertli takımın sağ kanattan gelişen atağında Caiçara, yerden penaltı noktası üzerine pasını gönderdi. İrfan Can Kahveci'nin istediği gibi vuramadığı top yandan auta çıktı.

49. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Azubuike, sağ kanattan bindiren Visca'ya pasını attı. Visca, ceza sahasına girdikten sonra açısını düzeltti ve ayak içiyle şutunu attı. Kaleci Kofler'den dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

63. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci çalımlarla ceza sahasına yaklaştı. İrfan Can, ceza sahası önünde uygun pozisyondaki Visca'ya pasını attı. Bu oyuncunun şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

78. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan Can Kahveci, Azubuike'nin uzun pasıyla sol kanatta topla buluştu. Ceza sahası içinde rakibinden çalımla sıyrılan İrfan Can, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

86. dakikada turuncu-lacivertli takım ikinci gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Robinho, ceza sahasına girdi, önündeki rakibine rağmen plase vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

89. dakikada ev sahibi ekip net bir fırsatı daha kullanamadı. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Caiçara ile duvar pası yapan Visca ceza sahasına girdi, topuk ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciyi geçti, son anda savunma topu çizgi önünde uzaklaştırdı.

Karşılaşma turuncu-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta maçında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i konuk eden Medipol Başakşehir, grupta son oynadığı Borussia Mönchengladbach maçına göre tek değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı süren Danijel Aleksic'in yerine Mehmet Topal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Okan Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen ve Crivelli'den oluşturdu.

Ponck 3. grup maçında da ilk 11'de

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen Ponck, turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3. maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.

Ponck, İstanbul ekibinin, deplasmanda Roma ve sahasında Borussia Mönchengladbach ile oynadığı mücadelelerde de ilk 11'de yer almıştı.

Avusturyalı taraftarlar maça ilgi gösterdi

Deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olan Avusturya ekibi Wolfsberger'in taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterdi. Avusturyalı taraftarlar, takım armasını taşıyan bayraklarıyla takımlarına destek verdi.