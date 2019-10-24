Başakşehir-Wolfsberger Avrupa Ligi J grubu maçı saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir-Wolfsberger maçının başlamasına kısa bir süre kaldı. UEFA Avrupa Ligi J grubundaki temsilcimiz Başakşehir, Wolfsberger karşısında üç puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor Geride kalan iki haftada sadece 1 puan toplayabilen temsilcimiz Başakşehir grupta çıktığı ilk maçında Roma'ya 4-0'lık skorla mağlup olmuştu. İçeride Mönchengladbach'ı konuk eden Başakşehir sahadan 1 puan ile ayrılmıştı.

BAŞAKŞEHİR-WOLFSBERGER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Wolfsberger maçı bu akşam saat 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranından naklen yayınlanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak olan mücadelede Boşnak hakem Irfan Peljto düdük çalacak.

Medipol Başakşehir, Avrupa'da 23. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü hafta maçında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 23. karşılaşmasına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 22 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 20 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 34 gole engel olamadı.

Okan Buruk ile Avrupa'da 5. sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 5. karşılaşmasını Wolfsberger karşısında oynayacak. Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Sahasında 12. maç

İstanbul ekibi, Wolfsberger mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 12. iç saha maçını oynayacak. Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 11 maçta, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 11 maçta 9 gol atarken, kalesinde de 10 gol gördü. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla elde etti.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki ikinci galibiyetini ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında Braga karşısında kazandı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon gruptaki son maçta Portekiz ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 8 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.