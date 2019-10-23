Başakşehir Wolfsberger maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, üçüncü maçındaevinde Wolfsberger karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olmuş, ikinci maçta ise sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalmıştı. Peki Başakşehir Wolfsberger maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
BAŞAKŞEHİR WOLFSBERGER MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir Wolfsberger maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te oynanacak ve mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli
Wolfsberger: Kofler, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Schmid, Leitgeb, Ritzmaier, Liendl, Weissman, Niangbo
BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA 23. MAÇINDA!
Avrupa kupalarında 23. maç Başakşehir, Avrupa kupalarında bugüne kadar 22 kez mücadelede etti. Bu kulvardaki ilk maçına 2015-2016 sezonunda çıkan turuncu-lacivertliler, söz konusu sezondan sonra oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 20 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 34 gole engel olamadı.