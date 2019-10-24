Başakşehir Wolfsberger hangi kanalda canlı izlenecek? Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? İşte ilk 11'ler...
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta mücadelesinde ekibimiz Başakşehir, Avusturya temsilcisi Wolfsberger karşısında gruptaki ilk 3 puanını arıyor. İlk iki maçında 1 puan toplayan temsilcimiz, bu maçta 3 puandan başka bir ihtimal düşünmüyor. Peki yurt genelindeki binlerce futbolseverin de heyecanla beklediği Başakşehir Wolfsberger ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte ilk 11'ler...
Başakşehir Wolfsberger maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden biri olan Başakşehir, gruptaki 3. maçında güçlü Avusturya ekibi Wolfsberger'i konuk etmeye hazırlanıyor. Peki oldukça çetin geçeceği tahmin edilen Başakşehir Wolfsberger maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte bu soruların cevapları ve ilk 11'ler...
BAŞAKŞEHİR WOLFSBERGER MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir Wolfsberger maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te oynanacak ve mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
Wolfsberger: Koffer, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangbo
BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA 23. MAÇINDA!
Avrupa kupalarında 23. maç Başakşehir, Avrupa kupalarında bugüne kadar 22 kez mücadelede etti. Bu kulvardaki ilk maçına 2015-2016 sezonunda çıkan turuncu-lacivertliler, söz konusu sezondan sonra oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 20 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 34 gole engel olamadı.