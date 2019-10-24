Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerUefa Avrupa LigiBaşakşehir Wolfsberger hangi kanalda canlı izlenecek? Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? İşte ilk 11'ler...
24.10.2019 - 18:41 |

Başakşehir Wolfsberger hangi kanalda canlı izlenecek? Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? İşte ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta mücadelesinde ekibimiz Başakşehir, Avusturya temsilcisi Wolfsberger karşısında gruptaki ilk 3 puanını arıyor. İlk iki maçında 1 puan toplayan temsilcimiz, bu maçta 3 puandan başka bir ihtimal düşünmüyor. Peki yurt genelindeki binlerce futbolseverin de heyecanla beklediği Başakşehir Wolfsberger ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte ilk 11'ler...

Başakşehir Wolfsberger hangi kanalda canlı izlenecek? Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? İşte ilk 11'ler...

Başakşehir Wolfsberger maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden biri olan Başakşehir, gruptaki 3. maçında güçlü Avusturya ekibi Wolfsberger'i konuk etmeye hazırlanıyor. Peki oldukça çetin geçeceği tahmin edilen Başakşehir Wolfsberger maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte bu soruların cevapları ve ilk 11'ler...

BAŞAKŞEHİR WOLFSBERGER MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Wolfsberger maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te oynanacak ve mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Wolfsberger: Koffer, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangbo

BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA 23. MAÇINDA!

Avrupa kupalarında 23. maç Başakşehir, Avrupa kupalarında bugüne kadar 22 kez mücadelede etti. Bu kulvardaki ilk maçına 2015-2016 sezonunda çıkan turuncu-lacivertliler, söz konusu sezondan sonra oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 20 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 34 gole engel olamadı.

Başakşehir Wolfsberger hangi kanalda canlı izlenecek Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta İşte ilk 11ler...

Samet Aybaba: "Malatya maçını kazanmak istiyoruz"
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

UEFA, PSG'yi affetmedi! Galatasaray maçında...

UEFA, PSG'yi affetmedi! Galatasaray maçında...

Hamit Altıntop'tan Mourinho itirafı: "Bana 'Deli misin?' dedi"

Hamit Altıntop'tan Mourinho itirafı: "Bana 'Deli misin?' dedi"

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları belli oldu

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları belli oldu

Ömer Ali: Fenerbahçe maçı zor olacak

Ömer Ali: Fenerbahçe maçı zor olacak

Sıradaki Haber