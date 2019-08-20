UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında İstanbul Başakşehir’i 1-0’lık skorla mağlup eden Olympiakos’un teknik direktörü Pedro Martins, maç sonunda deplasmanda alınan galibiyetin önemine değindi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos takımına 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, karşılaşmanın sonunda kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Okan Buruk'un yerine yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu katıldı.
Olympiakos'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk maç sonu kırmızı kart gördü.
Olympiakos maçı öncesi özel bir demeç veren Robinho, rakipleriyle ilgili değerlendirmelerinden, Yunan ekibinin kendisini transfer etmek istemesine kadar bir dizi konuda görüşlerini açıkladı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, altyapıya 4 takviye yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkacak.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olympiakos'u elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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Medipol Başakşehir'in Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.
Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmaların saatleri belli oldu.
Yeni sezonda Cİ Group Buca FK'nın yarışmacı haklarını alıp, 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Bucaspor'da, bir genç futbolcu daha Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'e transfer oldu.
Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Başakşehir, kiralık olarak geldiği Kayserispor'da başarılı bir sezon geçiren Tjaronn Chery'nin peşine düştü.
Başakşehir’in Brezilyalı forveti Robinho, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki rakipleri Olympiakos ile ilgili açıklamalar yaptı.
Başakşehir’in, Hırvatistan’ın Gorica ekibinde forma giyen iki ileriye dönük orta saha oyuncusu için görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. Her iki futbolcuyu da kadrosuna katması durumunda İstanbul ekibinin toplamda yaklaşık 3.5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödeyeceği duyuruldu.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Yunanistan temsilcisi AEK ile 0-0 berabere kaldı.
Medipol Başakşehir'in 3 yıllık sözleşme imzaladığı Miguel Vieira, sağlık kontrolünden geçirildi.