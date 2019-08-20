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Medipol Başakşehir

1990

Başakşehir, Mert Günok ve Mahmut Tekdemir'le sözleşme yeniledi
Başakşehir, Mert Günok ve Mahmut Tekdemir'le sözleşme yeniledi
Okan Buruk: "Kabus senaryo bizim için başladı"
Okan Buruk: "Kabus senaryo bizim için başladı"
Medipol Başakşehir'de "yeni vizyon, aynı hedef"
Medipol Başakşehir'de "yeni vizyon, aynı hedef"
Medipol Başakşehir, Malatya deplasmanında
Medipol Başakşehir, Malatya deplasmanında
Medipol Başakşehir'e MHK'den bilgilendirme toplantısı
Medipol Başakşehir'e MHK'den bilgilendirme toplantısı
Başakşehir çalışmalara ara vermedi
Başakşehir çalışmalara ara vermedi
Favori Sinan plase Babacan
Favori Sinan plase Babacan
Pedro Martins: "Adil olarak turu atladık"
Pedro Martins: "Adil olarak turu atladık"
İrfan Saraloğlu: "Çok gol kaçırdık"
İrfan Saraloğlu: "Çok gol kaçırdık"
Muhammed Şengezer adım adım Başakşehir'e
Muhammed Şengezer adım adım Başakşehir'e
Umuda yolculuk
Umuda yolculuk
Medipol Başakşehir, Olympiakos maçına hazır
Medipol Başakşehir, Olympiakos maçına hazır
Arda Turan: "Skorları değiştirmek istiyorum"
Arda Turan: "Skorları değiştirmek istiyorum"
Okan Buruk: "Olympiakos rakibine üstünlük kurabilen bir takım değil"
Okan Buruk: "Olympiakos rakibine üstünlük kurabilen bir takım değil"
UEFA'dan Okan Buruk'a 1, Chedjou'ya 2 maç ceza
UEFA'dan Okan Buruk'a 1, Chedjou'ya 2 maç ceza
Başakşehir rövanşta zoru başarmak istiyor

Başakşehir rövanşta zoru başarmak istiyor

Medipol Başakşehirde Epureanu gelişmesi

Medipol Başakşehir'de Epureanu gelişmesi!

Başakşehir çalışmalara ara vermedi

Başakşehir çalışmalara ara vermedi

Başakşehir tribününde renkli görüntüler

Başakşehir tribününde renkli görüntüler

Grinfeeld verdiği kararlarla tepki çekti

Grinfeeld verdiği kararlarla tepki çekti

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins: Rövanş maçında işimiz zor

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins: Rövanş maçında işimiz zor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında İstanbul Başakşehir’i 1-0’lık skorla mağlup eden Olympiakos’un teknik direktörü Pedro Martins, maç sonunda deplasmanda alınan galibiyetin önemine değindi.

Saraloğlu: Hakemin maç sonundaki davranışları maçın önüne geçti

Saraloğlu: Hakemin maç sonundaki davranışları maçın önüne geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos takımına 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, karşılaşmanın sonunda kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Okan Buruk'un yerine yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu katıldı.

Hem ilk maç, hem ilk kırmızı

Hem ilk maç, hem ilk kırmızı

Olympiakos'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk maç sonu kırmızı kart gördü.

Robinho’dan Olympiakos itirafları

Robinho’dan Olympiakos itirafları

Olympiakos maçı öncesi özel bir demeç veren Robinho, rakipleriyle ilgili değerlendirmelerinden, Yunan ekibinin kendisini transfer etmek istemesine kadar bir dizi konuda görüşlerini açıkladı.

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Medipol Başakşehir, Olympiakos maçına hazır

Medipol Başakşehir, Olympiakos maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir'den altyapıya 4 takviye

Medipol Başakşehir'den altyapıya 4 takviye

Transfer çalışmalarını sürdüren İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, altyapıya 4 takviye yaptı.

Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor

Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkacak.

Medipol Başakşehir, Olympiakos'u elerse Krasnodar - Porto maçının galibiyle karşılaşacak

Medipol Başakşehir, Olympiakos'u elerse Krasnodar - Porto maçının galibiyle karşılaşacak

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olympiakos'u elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Giuliano Süper Lig yolunda!

Giuliano Süper Lig yolunda!

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Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına İsrailli hakem

Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına İsrailli hakem

Medipol Başakşehir'in Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.

Medipol Başakşehir-Olympiakos maçlarının saatleri belli oldu

Medipol Başakşehir-Olympiakos maçlarının saatleri belli oldu

Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmaların saatleri belli oldu.

Bucaspor'dan Başakşehir'e bir transfer daha

Bucaspor'dan Başakşehir'e bir transfer daha

Yeni sezonda Cİ Group Buca FK'nın yarışmacı haklarını alıp, 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Bucaspor'da, bir genç futbolcu daha Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'e transfer oldu.

Başakşehir'den Chery'ye kanca...

Başakşehir'den Chery'ye kanca...

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Başakşehir, kiralık olarak geldiği Kayserispor'da başarılı bir sezon geçiren Tjaronn Chery'nin peşine düştü.

‘Zorlu iki maç olacak’

‘Zorlu iki maç olacak’

Başakşehir’in Brezilyalı forveti Robinho, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki rakipleri Olympiakos ile ilgili açıklamalar yaptı.

Başakşehir'den sürpriz hamle! 3.5 milyon euroya iki oyuncu...

Başakşehir'den sürpriz hamle! 3.5 milyon euroya iki oyuncu...

Başakşehir’in, Hırvatistan’ın Gorica ekibinde forma giyen iki ileriye dönük orta saha oyuncusu için görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. Her iki futbolcuyu da kadrosuna katması durumunda İstanbul ekibinin toplamda yaklaşık 3.5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödeyeceği duyuruldu.

AEK: 0 - Medipol Başakşehir: 0

AEK: 0 - Medipol Başakşehir: 0

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Yunanistan temsilcisi AEK ile 0-0 berabere kaldı.

Miguel Vieira sağlık kontrolünden geçti

Miguel Vieira sağlık kontrolünden geçti

Medipol Başakşehir'in 3 yıllık sözleşme imzaladığı Miguel Vieira, sağlık kontrolünden geçirildi.

BAŞAKŞEHİR HABERLERİ

Medipol Başakşehir'in rakibi Valbuena'lı Olympiakos...
Medipol Başakşehir'in rakibi Valbuena'lı Olympiakos...UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir'in rakibi Viktoria Plzen'i eleyen Olympiakos oldu. Yunan ekibinin kadrosunda geçen yıl Fenerbahçe'de forma giyen Valbuena da var.
Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı kadrosuna kattı
Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı kadrosuna kattıMedipol Başakşehir, D Lugo forması giyen Miguel Vieira'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, Ponck'u kadrosuna kattı
Medipol Başakşehir, Ponck'u kadrosuna kattıMedipol Başakşehir, Portekiz Ligi ekiplerinden Desportivo Aves'in formasını giyen Carlos Ponck'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Başakşehir aradığı stoperi İspanya'da buldu
Başakşehir aradığı stoperi İspanya'da bulduYeni sezon öncesi hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren Turuncu-lacivertli ekip, İspanya 2'nci ligi ekiplerinden Lugo'nun Portekizli oyuncusu Miguel Vieira'nın transferini bitirdi.
Başakşehir'de golcü bolluğu yaşanıyor
Başakşehir'de golcü bolluğu yaşanıyorSon olarak kadrosuna Enzo Crivelli'yi katan Medipol Başakşehir'de bu oyuncuyla birlikte takımdaki santrfor sayısı da 5'e çıkmış oldu. Özellikle şampiyonluğun güçlü adayları arasında yer alan takımların sıkıntı yaşadığı forvet hattında turuncu-lacivertlilerin eli oldukça güçlü.
Enzo Crivelli resmen Medipol Başakşehir'de
Enzo Crivelli resmen Medipol Başakşehir'deTuruncu-lacivertli takım, Fransız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Avrupa, Edin Visca'nın peşinde: 15 milyon euro!
Avrupa, Edin Visca'nın peşinde: 15 milyon euro!İspanyol ekibi Sevilla ve Alman temsilcisi Wolfsburg, Edin Visca için düğmeye bastı. İki ekip de menacerler aracılığıyla Başakşehir’in kapısını çaldı. Turuncu-Lacivertliler 15 milyon Euro istiyor.
Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli ile anlaştı
Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli ile anlaştıMedipol Başakşehir, Fransız futbolcu Enzo Crivelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.