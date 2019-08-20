Başakşehir'den sürpriz hamle! 3.5 milyon euroya iki oyuncu...

Başakşehir’in, Hırvatistan’ın Gorica ekibinde forma giyen iki ileriye dönük orta saha oyuncusu için görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. Her iki futbolcuyu da kadrosuna katması durumunda İstanbul ekibinin toplamda yaklaşık 3.5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödeyeceği duyuruldu.