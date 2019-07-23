Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasaksehirBaşakşehir'de Alparslan Erdem ayrıldı
23.07.2019 - 11:06| İSTANBUL, (DHA)

Başakşehir'de Alparslan Erdem ayrıldı

Medipol Başakşehir, kulübün kuruluşundan bu yana takımda yer alan defans oyuncusu Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı.

Başakşehir'de Alparslan Erdem ayrıldı

Turuncu-lacivertliler, 2014'ten beri takımda forma giyen 30 yaşındaki Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hem profesyonel kişiliği hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Alparslan Erdem’e yapmış olduğu önemli katkılar ve vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

 

 

 

90+ | Eljif Elmas Napoli'de
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hazırlık maçı: Chelsea 2-1 Barcelona

Hazırlık maçı: Chelsea 2-1 Barcelona

Yiğit Gökoğlan, Zonguldak Kömürspor'da

Yiğit Gökoğlan, Zonguldak Kömürspor'da

Alparslan Erdem, Karagümrük'te

Alparslan Erdem, Karagümrük'te

Adanaspor, Roni ile yeniden anlaştı

Adanaspor, Roni ile yeniden anlaştı

Sıradaki Haber