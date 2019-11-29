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29.11.2019 - 15:15 |

Başakşehir'de, Antalyaspor hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 13. haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Başakşehir'de, Antalyaspor hazırlıkları başladı

Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam Roma ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise dinamik ısınmayla idmana başladı. 5’e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın 17.30’da yapacağı idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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