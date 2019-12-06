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06.12.2019 - 15:02 | | Ä°STANBUL (AA)

BaÅŸakÅŸehir'de Denizlispor maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±  sürüyor

SÃ¼per Lig'in 14. haftasÄ±nda Yukatel Denizlispor ile 8Â  AralÄ±k Pazar gÃ¼nÃ¼ deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak Medipol BaÅŸakÅŸehir hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±Â  sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

BaÅŸakÅŸehir'de Denizlispor maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±  sürüyor

Turuncu-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶reÂBaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nÄ±n yanÄ±nda bulunan antrenman sahasÄ±ndaki idman,Â  teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Dinamik Ä±sÄ±nmayla baÅŸlayan antrenman 5'e 2 pas oyunuyla devam etti.Â  Ä°dman, orta ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sona erdi.

Medipol BaÅŸakÅŸehir yarÄ±n Ã¶ÄŸlen yapacaÄŸÄ± idmanÄ±n ardÄ±ndan Denizli'yeÂ  gidecek.

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