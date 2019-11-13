Başakşehir'de Dusko Tosic sesleri

Başakşehir, milli arada sessiz sedasız transfer çalışmalarına başladı. Turuncu-Lacivertliler’in hedefindeki isme ise Dusko Tosic... Savunmanın göbeğine takıma seviye atlatacak, aynı zamanda sol bek de oynayabilecek bir oyuncu arayan İstanbul ekibi, Çin’in Guangzhou Rief ekibinde forma giyen Sırp futbolcu için düğmeye bastı. Kulübünde istediği kadar şans bulamayan ve dönmeye sıcak bakan Tosic’le ilk görüşmelerden olumlu sonuç alındığı öğrenildi.

Beşiktaş’la da anılıyor

Sözleşmesi devam eden Tosic’in devre arasında kiralanması öngörülüyor. Adı Beşiktaş’la da anılan Tosic’e Türkiye’den tek resmi teklifin Başakşehir’den gittiği öğrenildi.