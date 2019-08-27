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27.08.2019 - 13:09| İSTANBUL (AA)

Başakşehir'de Gençlerbirliği mesaisi

İlk 2 haftayı puansız kapatan Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir'de Gençlerbirliği mesaisi

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların, denge ve koordinasyon çalışması yaptığı belirtildi.

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

 

 

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