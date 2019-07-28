2019-2020 SÃ¼per Lig Cemil Usta sezonu hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam eden Medipol BaÅŸakÅŸehir'de bir yandan da transfer hareketliliÄŸi yaÅŸanÄ±yor. Åžu ana kadar kadrosuna Fredrik Gulbrandsen, Muhammet Demir, Furkan Soyalp, Aziz Eraltay ve Azubuike Okechukwu'yu katan turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli ile de 4 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±. BaÅŸakÅŸehir yÃ¶netimi, Teknik DirektÃ¶r Okan Buruk'un raporu doÄŸrultusunda Ã¶zellikle savunma hattÄ± iÃ§in birkaÃ§ oyuncu ve kulÃ¼bÃ¼yle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â



HÃ¼cumda bolluk varÂ

BaÅŸakÅŸehir'de ÅŸimdiye kadar transferi gerÃ§ekleÅŸen 6 ismin 3'Ã¼ santrfor bÃ¶lgesinde gÃ¶rev yapÄ±yor. Mevcut kadrodaki oyuncularÄ± da bunlara eklediÄŸimizde turuncu-lacivertlilerde forvet mevkinde tam 5 futbolcu bulunuyor. Gulbrandsen, Demba Ba, MevlÃ¼t ErdinÃ§, Muhammet Demir ve Enzo Crivelli yeni sezonda BaÅŸakÅŸehir'in gol ayaklarÄ± olacak.Â

AyrÄ±ca teknik heyet ve yÃ¶netim, gelecek teklifler doÄŸrultusunda geÃ§tiÄŸimiz sezon olduÄŸu gibi yeni sezonda da MevlÃ¼t'Ã¼ kiralama yoluna gidebilir.Â



Rakiplerine karÅŸÄ± avantajlÄ±Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir, hÃ¼cumda elinde bulundurduÄŸu oyuncularla ÅŸampiyonluk yolundaki gÃ¼Ã§lÃ¼ rakipleri Galatasaray, FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ'a karÅŸÄ± da sayÄ±sal olarak avantajlÄ± konumda. GeÃ§tiÄŸimiz sezonun ÅŸampiyonu Galatasaray'Ä±n elinde santrfor olarak Diagne ve Mitroglou bulunurken, BeÅŸiktaÅŸ da ise Burak YÄ±lmaz ile genÃ§ futbolcular GÃ¼ven YalÃ§Ä±n ve Umut Nayir siyah-beyazlÄ±larÄ±n forvet hattÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. FenerbahÃ§e de Frey'in yanÄ±na Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Vedat Muriqi'yi katarak bu bÃ¶lgede elini gÃ¼Ã§lendirdi.Â