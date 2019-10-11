11.10.2019 - 16:00 |
Başakşehir'de Göztepe hazırlıkları...
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınma ile başladığı belirtildi.
Antrenmanın, 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.
Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle ligi verilen arada BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.